Ο Μέσι συνάντησε το... πρότυπό του (vid)

Ο Μέσι μπορεί να έχει υπογράψει χιλιάδες φανέλες, όμως αυτή τη φορά ήταν η σειρά του να ζητήσει. Ο Αργεντίνος άσος συνάντησε τον Σαντιάγο Λάνγκε, που είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, στη Βαρκελώνη και έδειξε να το χαίρεται πολύ. Ο Μέσι έχει αναφερθεί στο παρελθόν με θερμά λόγια για τον Λάνγκε, που έχει περάσει πολλές δυσκολίες και αποτελεί το πρότυπό του.

Yes, even Lionel Messi​ has heroes. Things got emotional when the @FCBarcelona superstar met @SantiagoLangeOk . @FIFAcom @worldsailing pic.twitter.com/nQUNxG7qGd

— Olympic Channel (@olympicchannel) March 5, 2017