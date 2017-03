Σκόραρε στην επιστροφή του από το πρόβλημα υγείας ο Ντέμπσεϊ (vid)

Ο Αμερικανός πρώην αστέρας της Τότεναμ και νυν της ομάδας του Σιάτλ στο MLS, είχε διαγνωστεί στα τέλη του περασμένου Αυγούστου με μη φυσιολογική καρδιακή λειτουργία και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο είχε προκληθεί αυτή η αρρυθμία.

Η παραμονή του στα... πιτς διήρκησε ίσως περισσότερο απ' όσο υπολόγιζε και ο ίδιος, όμως, πήρε το πράσινο φως το τελευταίο διάστημα για να επιστρέψει στις προπονήσεις και η ολική επαναφορά του σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στο παιχνίδι με τη Houston Dynamo, επέστρεψε και μάλιστα σκόραρε, όμως δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του, καθώς ηττήθηκε με σκορ 2-1.

Seattle's Clint Dempsey scores on his return after six months sidelined by an irregular heartbeat https://t.co/MUvzL5RCwf

