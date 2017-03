Μόλις 16 θεατές στην πρεμιέρα του κινεζικού πρωταθλήματος

H κινεζική Super League ξόδεψε 331 εκατ. λίρες στην μεταγραφική περίοδο που έκλεισε μόλις την περασμένη Τρίτη. Πάρα πολλοί σούπερ σταρ κοσμούν πλέον τα γήπεδα της χώρας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και γεμάτα. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος αγωνίστηκαν Guizhou Zhicheng - Liaoning Whowin, αλλά στις εξέδρες του «Guiyang Olympic Sports Center» βρέθηκαν μόλις 16 άτομα.

Και αυτόν ενώ κανονικά ο μέσος όρος θεατών είναι 20.000 ανά ματς, η έδρα της νεοφώτιστης Guizhou Zhicheng ήταν εντελώς άδεια. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτό συνέβη, επειδή κουβαλούσε μία αγωνιστική τιμωρίας δίχως οπαδούς από πέρσι και όχι ότι θα πάει έτσι όλη η σεζόν της.

Guizhou Hengfeng Zhicheng are taking on Liaoning Hongyun in the Chinese Super League opener.

Attendance: 16. pic.twitter.com/jR1juGdoVp

— TheODDSbible (@TheOddsBible) March 3, 2017