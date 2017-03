Ο Κασίγιας θυμάται... κάθε παιχνίδι της καριέρας του! (vids)

Ο «άγιος Ίκερ», που πλέον υπερασπίζεται την εστία της Πόρτο, φροντίζει ώστε να κρατάει στη μνήμη του κάθε στιγμή που περνάει στον αγωνιστικό χώρο.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ανταγωνίζεται τον Φερνάντο Ιέρο στις αναμνήσεις τους από τη θητεία τους στη Ρεάλ Μαδρίτης και ο έμπειρος πορτιέρο θυμάται τα πάντα από κάθε παιχνίδι, έχοντας μάλιστα «νωπό» ακόμα, το τρομερό γκολ του Ζιντάν στην Κορούνια, τον Ιανουάριο του 2002!

Iker Casillas can recall any game he's played in for Real Madrid...

Superb!

