Ο κόσμος του ποδοσφαίρου στο... πλευρό του Τόρες (pics)

Τα νέα από τον τραυματισμό του Τόρες, είναι ευτυχώς καλά, αφού, παρόλο που διανυκτέρευσε στο νοσοκομείο, έχει επανακτήσει τις αισθήσεις του και μάλιστα, έχει στείλει και το δικό του, καθησυχαστικό μήνυμα.

Παρόλα αυτά, το σοκ που προκάλεσε στην παγκόσμια κοινότητα του ποδοσφαίρου, ήταν μεγάλο, με πρώην συμπαίκτες, αλλά και αντιπάλους, να σπεύδουν να του ευχηθούν για ταχεία ανάρρωση.

Thoughts tonight are also with @Torres. Get well soon Nando, from everyone at Stamford Bridge. pic.twitter.com/wTgiHb1y3C

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 2 Μαρτίου 2017