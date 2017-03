Σιμεόνε: «Άκουσα το "κρακ" από τον λαιμό του Τόρες στον πάγκο»! (vid)

Σοκαριστικός ήταν ο τραυματισμός του Φερνάντο Τόρες, κάτι που φάνηκε και από τις αντιδράσεις τόσο των συμπαικτών του, όσο και των αντιπάλων ποδοσφαιριστών, που δε μπορούσαν να πιστέψουν τι έγινε. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Τσόλο Σιμεόνε, ο ήχος από το λαιμό του Ισπανού επιθετικού, ακούστηκε μέχρι τον πάγκο!

«Από τον πάγκο άκουσα το κρακ που έκανε ο λαιμός του! Ελπίζω να είναι καλά και να επιστρέψει κοντά μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Από ότι γνωρίζουμε, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και ότι έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, δε ξέρουμε κάτι περισσότερο ακόμα...» σχολίασε ο τεχνικός της Ατλέτικο.

Prayers go out to @Torres and his family tonight. Aweful injury. Get well soon pic.twitter.com/NsgUexHugw

— Kaelan York (@kaelan_york) 2 Μαρτίου 2017