Η αστυνομία του Μίντλετον τρολάρει την Λίβερπουλ! (pic)

Αν θες να τραβήξεις την προσοχή του πλήθους, πρέπει να προχωρήσεις σε κάτι δραστικό. Και τι καλύτερο αυτό τον καιρό από το να... τρολάρεις την Λίβερπουλ.

Το μήνυμα στον λογαριασμό της αστυνομίας του Μίντλετον είναι σαφές. «Χρησιμοποιείστε το κινητό όταν οδηγείται και από σήμερα θα έχετε περισσότερους πόντους στο δίπλωμά σας από όσους μάζεψε η Λίβερπουλ τον Ιανουάριο... ΕΞΙ».

Use your mobile phone & drive as of today you'll end up with more points on your licence than Liverpool FC got throughout February......SIX

— GMP Middleton (@GMPMiddleton) March 1, 2017