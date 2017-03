Ο Ελληνας κεντρικός αμυντικός, εμφανώς κουρασμένος, δεν μπόρεσε να κυνηγήσει τον φρέσκο, Κεϊτά Μπαλντέ, στο δεύτερο μέρος του derby και ο Ισπανός πέρασε πολύ εύκολα για να δώσει στον Ιμόμπιλε έτοιμο γκολ. Σε ένα από τα trolls που εμφανίστηκαν, παρουσιάζουν τον πρώην άσο ΑΕΚ, Ολυμπιακού να ρωτά να μάθει που βρίσκεται ο Κεϊτά...

Ciro Immobile goal. Balde Keita had done all the work. #LazioRoma pic.twitter.com/BObZvpFVAB

— CALCIO SQUARE (@calcio_square) March 1, 2017