Καλωσόρισε Ιντέγε η Tianjin Teda! (pics)

#tianjinteda #天津泰达 天津泰达足球俱乐部荣幸地宣布:尼日利亚国脚、原希腊奥林匹亚克斯队主力前锋 布朗·伊德耶(Brown Ideye)转会加盟天津亿利队!布朗·伊德耶现年29岁,在2016-2017赛季希腊超级联赛中,出场20次打入13球并有2助攻。Brown, welcome to Tianjin, welcome to TEDA!

