Τέτοια απόκρουση δεν έχει γίνει ποτέ ξανά! (vid)

Ο λόγος για τον Πίτερ Τζέφρις που υπερασπίζεται την εστία της Consett AFC στα πολύ ερασιτεχνικά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στο παιχνίδι με αντίπαλο την South Shields FC στο Durham Challenge Cup, η ομάδα του μπορεί να υπέστη ήττα με σκορ 3-1, όμως, η απόκρουση που πραγματοποίησε ήταν τέτοια για την οποία οι αντίπαλοι τον συνεχάρησαν μέσω social media και ο ίδιος συνέχισε ν' απορεί, απαντώντας: «Πως το έβγαλα αυτό;»...

Not only did we witness one of the goals of the season last night, but also one of the best saves! Well done @ConsettAFC's @peter_jeffries! pic.twitter.com/lqTAbL2AGv

— South Shields FC (@SouthShieldsFC) March 1, 2017