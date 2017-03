Αγνόησε το ball boy και ζήτησε συγνώμη, χαρίζοντας τη φανέλα του! (vid)

Η Γκλάντμπαχ αντιμετώπισε το Αμβούργο για το Κύπελλο και πριν τη σέντρα οι παίκτες και οι διαιτητές έκαναν τις καθιερωμένες χειραψίες. Εκεί ήταν και ένας πιτσιρικάς, που μάταια προσπαθούσε να το δώσει το χέρι του στον Λαρς Στιντλ. Ο τελευταίος, που σκόραρε στο ματς, το κατάλαβε στη συνέχεια, ζήτησε συγνώμη και του έκανε δώρο τη φανέλα του!

The highlight of #HSVBMG so far - that poor kid

We'll give you a handshake at least!

(via @MarinaFailing) pic.twitter.com/aGgoM41bsD

— Gladbach (@borussia_en) March 1, 2017