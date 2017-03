Τέτοιο γκολ, να μην το πιστεύει ούτε ο σκόρερ! (vid)

Οι «καρακάξες» προσπέρασαν στην κορυφή της Τσάμπιονσιπ με το 2-1 εκτός έδρας απέναντι στους «γλάρους», το βράδυ της Τρίτης.

Η ανατροπή ξεκίνησε από τον Μο Ντιαμέ που στο 81' ισοφάρισε, για να έρθει ο Αγιόθε Πέρεθ στο 89' να δώσει νίκη που αποκτά τεράστια σημασία για την ομάδα του Μπενίτεθ στην διεκδίκηση του τίτλου και φυσικά της ανόδου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Και για να καταλάβετε γιατί ακριβώς ο Ντιαμέ δεν πανηγύρισε ή δεν τρελάθηκε από το γκολ, δείτε το βίντεο:

Still can't believe this goal. How Diame anticipated the path of the ball + the backheel dink finish.

World Class. pic.twitter.com/FVdnQu7ZTp

— JΛY BUCKS (@TheMasterBucks) March 1, 2017