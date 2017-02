Η spazionapoli αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα, προκειμένου να μελετήσει τις αντιδράσεις των οπαδών της Νάπολι. Λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με την Γιουβέντους για το Κύπελλο, ένας από τους συντάκτες της έβαλε τη φανέλα του Ιγουαΐν με τα μπιανκονέρι χρώματα και... ξαμολήθηκε στους δρόμους της Νάπολη. Οι αντιδράσεις τα είχαν όλα: χιούμορ, έκπληξη, μπινελίκια και χαμόγελα!

This guys got some courage doing this! pic.twitter.com/0wsCEvaa0p

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) February 28, 2017