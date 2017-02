Οπαδός της Λέστερ «έριξε» άκυρο στον ιδιοκτήτη! (vid)

Δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα της λήξης στο «King Power Stadium», το βράδυ της Δευτέρας και με τους Πρωταθλητές Αγγλίας να παίρνουν τη νίκη με σκορ 3-1 επί της Λίβερπουλ, η κάμερα «έπιασε» ένα τρομερό στιγμιότυπο.

Το μεγάλο αφεντικό των «αλεπούδων» σηκώθηκε από τη θέση του και βλέποντας έναν οπαδό ν' αποχωρεί, πίστεψε πως εκείνος θα του έδινε το χέρι...

Έτσι, άπλωσε το δικό του για τη χειραψία, όμως κατάλαβε ότι ο οπαδός δεν είχε τέτοια πρόθεση και το μάζεψε κατευθείαν, σε μια από τις πιο άβολες στιγμές.

@SoccerAM did Leicester owner just get pie'd by hoodied fan?!? pic.twitter.com/7FbQp1HqIB

— Mark Bowkett (@markbowkett) February 27, 2017