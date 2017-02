Γκάφα ολκής από τον τερματοφύλακα της Αϊντχόφεν! (vid)

Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης στο Ρότερνταμ, ο Χάιντεν κάνει την κεφαλιά, ο Ζοέ καταφέρνει να μπλοκάρει τη μπάλα προτού αυτή περάσει την τελική γραμμή, την ελέγχει, όμως με τον τρόπο που τη σηκώνει στην αγκαλιά του τη στιγμή που το σώμα του βρίσκεται μέσα στην εστία, η μπάλα περνάει και το ρολόι του διαιτητή, με την goal-line technology, δείχνει γκολ!

Δείτε το στιγμιότυπο:

The own goal that knocked PSV out of the Eredivisie title race… It wasn’t in until he did that! pic.twitter.com/Z7ZXIFCDbk

— FourFourTweet (@FourFourTweet) February 27, 2017