Οι «αετοί» πήραν ανάσα στην προσπάθεια επιβίωσης μετά το 1-0 επί της Μπόρο, το μεσημέρι του Σαββάτου, όμως, οι φίλοι της λονδρέζικης ομάδας προκάλεσαν φθορές αξίας... 40.000 λιρών στο πούλμαν της ομάδας του Σαμ Άλαρνταϊς!

Αυτό, διότι το μπέρδεψαν με το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της ομάδας του Αϊτόρ Καράνκα και κατά λάθος βανδάλισαν το όχημα των «αετών»...

The Crystal Palace FC team coach has been vandalised overnight. @SkySportsNewsHQ @BBCSport pic.twitter.com/SkILT687fn

— Jack Willis (@onlypassing) February 25, 2017