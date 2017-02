Ο Γιακούμπου Αγεγκμπένι φαίνεται να περπατάει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τη Σουίντον, με το σκορ να είναι 3-1 για την ομάδα του την Κόβεντρι.

Εκείνος είχε τραυματιστεί ελαφρώς και επειδή δεν υπήρχε περιθώριο για άλλες αλλαγές συνέχισε να παίζει.

Κακώς, γίνεται λόγος για... βαρεμάρα του παίκτη.

This is brilliant! Yakubu literally doing nothing for 2:20 minutes for Coventry today. pic.twitter.com/LJtJt61jyA

— Football Fours (@Football_Fours) February 25, 2017