Ο Γιακούμπου Αγιεγκμπένι δηλώνει ακόμη ποδοσφαιριστής! (vid)

Στα 34 του ο Γιακούμπου Αγεγκμπένι θα μπορούσε να είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στη δύση της καριέρας του.

Εκείνος, όμως, θυμίζει... παλαίμαχο που τον βλέπουμε στο Βραδυποριακός - Ταλαιπωριακός.

Δηλαδή, ακόμη και εκεί βλέπουμε αυτούς που παίζουν να τρέχουν, να μαρκάρουν, να κάνουν τα βασικά.

Ο Νιγηριανός, που βγάζει το ψωμί του με την φανέλα της Κόβεντρι, φαίνεται στο παρακάτω βίντεο να περπατάει για περίπου 2,5 λεπτά.

Αφού βαριέσαι, τι το θες ρε Γιακούμπου;

This is brilliant! Yakubu literally doing nothing for 2:20 minutes for Coventry today. pic.twitter.com/LJtJt61jyA

— Football Fours (@Football_Fours) February 25, 2017