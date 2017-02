Τσαμπουκάς και αποβολή... για ένα πλάγιο! (vid)

Ο μέσος των «χωριατών», εκνευρίστηκε τόσο με την απόφαση ενός εκ των βοηθών διαιτητή στην αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στα «κριάρια», που τον απώθησε βίαια με το σώμα (γίνεται εμφανής και μια μικρή κίνηση με το κεφάλι για χτύπημα), με αποτέλεσμα ν' αποβληθεί στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το σκορ ήταν στο 1-0 υπέρ της Βίλα από το 25'. Κίνδυνος δεν υπήρχε. Και ο Μπακούνα τα έκανε μαντάρα με την απευθείας κόκκινη, φανερώνοντας ξεκάθαρη έλλειψη πειθαρχίας, η οποία πλέον μπορεί να του επιφέρει τιμωρία μέχρι και για τέσσερις αγωνιστικές.

Leandro Bacuna saw red after headbutting the linesman. #AVFC still beat Derby 1-0. pic.twitter.com/LJHiJPTSCB

— Jack Grimse (@JackGrimse) February 25, 2017