Τρέλα για Σαμπαόλι μετά τη νίκη στο ντέρμπι (vid)

Στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν», όπως πλέον συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, το μεγάλο ντέρμπι πήρε κόκκινο χρώμα, με τη Σεβίλλη να φτάνει στις επτά νίκες στα τελευταία οχτώ ματς με τη Μπέτις, μετρώντας και μια ισοπαλία!

Έπειτα από τον θρίαμβο που ήρθε μάλιστα με ανατροπή (την πρώτη από το 1983), οι οπαδοί των Σεβιγιάνων ήταν εκστασιασμένοι και φρόντισαν να το δείξουν στον προπονητή της ομάδας αλλά και τους ποδοσφαιριστές του!

Jorge Sampaoli showered in after Sevilla beat Betis in the derby pic.twitter.com/iQRq54FOXf

— 101 Great Goals (@101greatgoals) February 25, 2017