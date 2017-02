Απίθανα πράγματα στην αναμέτρηση της Μπαστιά με την Ανζέ. Ο Καουζάκ έγινε αλλαγή για τους Κορσικανούς στο 74’, όμως βγαίνοντας έπεσε πάνω στην πινακίδα που είχε σηκώσει ο τέταρτος. Εκνευρίστηκε, χτύπησε την πινακίδα και φυσικά αποβλήθηκε!

Cahuzac shown red for messing with the 4th official after being substituted - so Bastia still have 11 on the field pic.twitter.com/jNIgjckpWi

— Mohammed Ali (@mohammedali_93) February 25, 2017