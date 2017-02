Πριν τη σέντρα στο ματς της Μπάγερν με το Αμβούργο, ο Ρουμενίγκε αποφάσισε να κάνει δώρο ένα τεράστιο πρέτσελ στον Κάρλο Αντσελότι. Ο λόγος για το... παράξενο δώρο ήταν ότι ο Ιταλός συμπλήρωσε 1.000 ματς στους πάγκους.

LOOK AT THAT PRETZEL THEY'RE GIVING CARLO!!! #FCBHSV pic.twitter.com/KSMLFs1LNY

— Bavarian FB Works (@BavarianFBWorks) February 25, 2017