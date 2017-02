Ούτε με... αίτηση δεν δέχεται γκολ ο Μπουφόν!

Δεν παραμένει τυχαία ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο. Ο Τζίτζι Μπουφόν κράτησε απαραβίαστη την εστία του για 6η φορά στα 7 τελευταία ματς σε όλες τις διοργανώσεις και η Γιουβέντους επιβλήθηκε με 2-0 της Πόρτο στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Champions League, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Με τέτοιον Μπουφόν μάλλον δεν έχει και πολλά να φοβάται.

Gianluigi Buffon has now kept 6 clean sheets in his last 7 games for Juventus in all competitions #UCL pic.twitter.com/MsZMbCMmR1

— Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2017