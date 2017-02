Η Σίτι κέρδισε με 5-3 την Μονακό και ένας οπαδός των πολιτών βρήκε τον ιδανικό τρόπο να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει τη φανέλα του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Παρίστανε τον σεκιούριτι, την πήρε και στην συνέχεια πήραν εκείνον στο κυνήγι! Το γέλιο του Βέλγου, μάλιστα, όταν κατάλαβε τι έγινε ήταν όλα τα λεφτά.

A fan got Kevin de Bruyne's shirt last night. Then gets a chase from the stewards... pic.twitter.com/TXo63DwzZS

