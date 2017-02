Η UEFA ενθαρρύνει την οπαδική συμμετοχή στη διοίκηση των συλλόγων

Η UEFA αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το πρότζεκτ που έχει επιμεληθεί σε συνεργασία μαζί της η SD Europe, ένας οργανισμός που βοηθάει τους οπαδούς να εμπλέκονται στη διοίκηση των συλλόγων του, προωθώντας παράλληλα τις διοικήσεις λαϊκής βάσης.

Το πρότζεκτ ονομάζεται «Clubs and Supporters for Better Governance in Football», «σύλλογοι και οπαδοί για καλύτερη διοίκηση στο ποδόσφαιρο», το οποίο εστιάζει σε τρεις τομείς-κλειδιά: στη διοίκηση, στην οικονομική αυτοτέλεια και στην εθελοντική συνδρομή. Το πρότζεκτ χρηματοδοτείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προωθεί όλες τις αρχές.

Στο πρόσφατο συνέδριο που διεξήχθη στο Μάλμε της Σουηδίας συζητήθηκαν τρόποι οικονομικής διαχείρισης των συλλόγων και πώς οι σύλλογοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν αγνοώντας τη βάση τους, που είναι οι οπαδοί. «Είναι τέλειο να βλέπεις πώς σύλλογοι που ανήκουν στους οπαδούς και ενώσεις οπαδών έχουν επωφεληθεί από το πρότζεκτ. Σκοπός μας είναι να το αναπτύξουμε και άλλο», τόνισε η Αντονία Χάγκεμαν, CEO της SD Europe.