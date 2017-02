ΈΠΟΣ: Η... χειρότερη δουλειά στον κόσμο του ποδοσφαίρου! (vid)

Πως είναι όταν ένας Ισπανός προπονητής αναλαμβάνει μία ομάδα από τη Ρωσία και πρέπει να εξηγήσει στους παίκτες του, που δε μιλούν τη γλώσσα του, τις ασκήσεις στην προπόνηση; Κάπως έτσι, όπως στο βίντεο της Ρουμπίν Καζάν, όπου ο «ήρωας» βοηθός του Χάβι Γκαρσία προσπαθεί να κάνει τη μετάφραση με την ίδια ένταση που τις δίνει ο Ισπανός τεχνικός!

Hardest job of the day

Being the translator for Spanish coach Javi Garcia at Russian club Rubin Kazan pic.twitter.com/LHTWhyjjHq

— 101 Great Goals (@101greatgoals) 22 Φεβρουαρίου 2017