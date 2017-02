Ρέφαρε το πρόστιμο με δωρεά σε φιλανθρωπικό οργανισμό ο Αντσελότι (vid)

Ο κόουτς της Μπάγερν Μονάχου, αποχωρώντας προς τ' αποδυτήρια στο γήπεδο της Χέρτα με το ισόπαλο 1-1 στο Βερολίνο, δέχθηκε φτύσιμο από οπαδό πάνω από την είσοδο των αποδυτηρίων και ως απάντηση, του έκανε άσεμνη χειρονομία.

Από την πρώτη στιγμή το παραδέχθηκε και δεν έμεινε να κρύβεται πίσω από φθηνές δικαιολογίες από τη στιγμή που υπήρχε και το βίντεο, όμως βρήκε τρόπο να ώστε το πρόστιμο που θα του είχε επιβάλει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας, να... πιάσει τόπο.

Έτσι, ρέφαρε προσφέροντας 5.000 ευρώ σε φιλανθρωπικό οργανισμό και το παράπτωμά του διαγράφηκε.

My man Carlito giving "the" finger to a Hertha Berlin fan who spit at him Ancelotti is such a boss pic.twitter.com/DhYDaAVVPj

— MoDrIsCo (@ZinedinIsco) February 19, 2017