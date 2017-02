Η κίνηση που μαρτυρά γιατί έπαιξε ο Αλέξις με τη Σάτον (vid)

Ο Αλέξις πιθανότατα θα ήθελε να έχει αυτή τη συμμετοχή στο βιογραφικό του, καθότι επρόκειτο για ιστορική νύχτα στο Gander Green Lane σε πολύ ιδιαίτερη βραδιά για την ερασιτεχνική ομάδα και τον κόσμο μιας ολόκληρης πόλης.

Πέρασε στο ματς στο 74' στη θέση του Ιγουόμπι, με το σκορ ήδη στο 2-0.

Ο κόουτς της Σάτον, Πολ Ντόσγουελ μόλις είδε την κίνηση αυτή, γύρισε προς το μέρος του κόσμου και χαμογέλασε, όμως, ο Αλέξις απέδειξε και με το παραπάνω γιατί ακριβώς χρησιμοποιήθηκε.

Γιατί είναι «άρρωστος» με τη μπάλα. Θέλει να παίζει ό,τι κι αν συμβαίνει.

Και η αντίδρασή του σε μια χαμένη μπαλιά από τον Χόλντινγκ, στις καθυστερήσεις, που θα μπορούσε να περάσει παντελώς αδιάφορη, έκανε τον ποδοσφαιριστή να εκνευριστεί!

Here's @Alexis_Sanchez's reaction in the last 8 seconds of an FA Cup tie we're winning 2-0 against a Non-League team.#Winner#Mentality pic.twitter.com/qPd4kzbkvd

