Ποδοσφαιριστής της Σάτον προσπαθεί να σταματήσει τον Τσάμπερλεϊν με... κουτουλιά! (vid)

Ο αρχηγός της Σάτον δεν προλάβαινε τον Άγγλο εξτρέμ που έφευγε παράλληλα με την πλάγια γραμμή για να μπει στην περιοχή από αριστερά.

Τη στιγμή της... απελπισίας για την ήττα στο σπριντ, σκέφτηκε να κάνει κάτι που θα μπορούσε ίσως να κάνει τον Τσάμπερλεϊν να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του και να χάσει τον έλεγχο της μπάλας.

Έτσι, τον... απείλησε πως θα τον χτυπούσε με κουτουλιά, όμως, ούτε αυτό απέφερε αποτέλεσμα!

Oh my God he's tried to headbutt him, this is truly the magic of the cup in action. pic.twitter.com/3f21Zv7Hqm

— Mundial Magazine (@MundialMag) February 20, 2017