Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μπέιλ πέτυχε το 100ό γκολ Βρετανού στη La Liga! (pic)

Με την επιστροφή του στη δράση,ύστερα από τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, ο Γκάρεθ Μπέιλ σκόραρε κόντρα στην Εσπανιόλ. Και δεν θα μπορούσε να φανταστεί ιδανικότερο comeback!

Μάλιστα, αυτό ήταν το 53ο του τέρμα με τη φανέλα της «βασίλισσας» στη La Liga, αλλά και το 100ό που σημειώνει Βρετανός στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Λόρι Κάνινγκχαμ, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Μάικλ Όουεν έχουν σημειώσει από 13 έκαστος ενώ ο Στιβ ΜακΜάναμαν έχει σκοράρει 8.

Gareth Bale's goal vs Espanyol was the by a British player for Real Madrid in #LaLiga.

53-Bale

13-Cunningham/Beckham/Owen

8-McManaman pic.twitter.com/2LtWYsNcRD

