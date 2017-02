Η πιο όμορφη στιγμή στο ματς της Γιουνάιτεντ (vid)

Μια από τις πιο όμορφες εικόνες του Σαββατοκύριακου ήταν εκείνη λίγο μετά το δεύτερο γκολ των «κόκκινων διαβόλων» στο ματς Κυπέλλου απέναντι στη Μπλάκμπερν.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πανηγυρίζει που έφερε το ματς τούμπα για το 2-1, ένας οπαδός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί του και την ίδια στιγμή, πηδάει από την εξέδρα κι ένας πιτσιρικάς που τρέχει προς τον Σουηδό.

Φτάνοντας, ωστόσο, στο σημείο, γλιστράει, με τον Ζλάταν να σταματάει για να δει αν είναι καλά ο μικρός και ο Γιάνγκ να τρέχει για να τον σηκώσει και να τον επιστρέψει στην κερκίδα, χαρίζοντάς του μια μαγική στιγμή, αφού το πιτσιρίκι πανηγύριζε στην αγκαλιά του.

«Λειτούργησε το πατρικό μου ένστικτο μόλις τον είδα να πέφτει και ήθελα να δω αν είναι καλά» έγραψε ο Γιάνγκ στο twitter, σε μήνυμα που του έστειλε οπαδός της ομάδας για να του πει πως εκείνος ήταν ο γιος του φίλου του με τον οποίο είχαν πάει στο γήπεδο!

Good guy @youngy18 picked up the kid who had fallen down trying to join the celebration. pic.twitter.com/YRwWDQCVpI

— Mitronhimovic (@SemperFiUnited) February 19, 2017