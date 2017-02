Ο Αντσελότι έδειξε το... μεσαίo του δάχτυλο σε οπαδό της Χέρτα (vid)

Το ματς της Χέρτα με την Μπάγερν (1-1) ήταν επεισοδιακό στο τέλος και η Ομοσπονδία κάλεσε σε απολογία τον γκολκίπερ των Βερολινέζων, Γιάρσταϊν, και τον Κάρλο Αντσελότι. Τον πρώτο για χτύπημα στον Τσάμπι Αλόνσο και τον δεύτερο επειδή ύψωσε το μεσαίο του δάχτυλο σε οπαδό της Χέρτα.

Ο Αντσελότι παραδέχθηκε δημόσια την ενέργειά του στην κάμερα του ARD, αποκαλύπτοντας ότι το έκανε, καθώς ο οπαδός της Χέρτα τον έφτυσε. Πλέον, η έρευνα έχει περάσει στα χέρια της Ομοσπονδίας, που τον κάλεσε σε απολογία.

Carlo Ancelotti with theto a Hertha Berlin fan who spat at him after the gamepic.twitter.com/uvgQu4hP2i

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 19, 2017