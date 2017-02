Αποβολή... καρμπόν από την εποχή της Ίντερ ο Μπαλοτέλι! (vids)

«Κάθε φορά πριν από τα παιχνίδια, τους λέω ότι πρέπει ν' αποφεύγουμε τις αποβολές και τα πέναλτι».

Αυτό τονίζει συνεχώς ο κόουτς της Νις στους ποδοσφαιριστές του, το έκανε και πριν από το ματς με τη Λοριάν, όμως για τρίτη φορά τη φετινή σεζόν, ο Μπαλοτέλι δεν άκουσε.

Στο 68ο λεπτό είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα του ρέφερι - πιθανότατα - για εξύβριση, αν και η εξέλικη αυτή δεν κόστισε στην ομάδα του από τη στιγμή που πήρε τη νίκη με σκορ 1-0.

Κάποτε, είχε προσπαθήσει και ο Ζοσέ Μουρίνιο να τον συνεφέρει, αλλά... δεν τα βάζεις με τον super-Mario! «Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για τα δύο χρόνια με τον Μάριο στην Ίντερ. Θα ήταν κωμωδία...» ξεκινάει να λέει και εξιστορεί τη στιγμή σε ένα παιχνίδι στο Καζάν, όπου έκανε τις σχετικές παρατηρήσεις στον Μπαλοτέλι στο ημίχρονο και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, είδε τ' αποτελέσματα!

Straight red card for Balotelli. Nothing conclusive on this evidence pic.twitter.com/XzVN0h4OiB

