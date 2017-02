Μπράουν Ιντέγε και Ματ Λοτζέσκι, δύο σούπερ παίκτες που ανήκουν στην οικογένεια του Ολυμπιακού υπηρετώντας το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό τμήμα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει το Νιγηριανό επιθετικό στις εξέδρες του ΣΕΦ. Χθες (16/2) ήταν η σειρά του «Λότζο» να παρακολουθήσει τους πρωταθλητές Ελλάδας κόντρα στην Οσμανλισπόρ. Μαζί με τους γιους και τη σύζυγό του βρέθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ώστε να υποστηρίξει την ομάδα σε ένα σημαντικό ματς. Φυσικά, δίπλα του κι ο Ιντέγε με τον οποίο είναι πολύ καλοί φίλοι και που και που κοντράρονται στα τρίποντα.

Μετά το 0-0 με την τούρκικη ομάδα, ο Λοτζέσκι μίλησε από τη μεικτή ζώνη του φαληρικού γηπέδου στο gazzetta.gr, στέλνοντας το μήνυμα ότι στην Άγκυρα ο φίλος του θα... καθαρίσει!

«Ήταν πρώτη φορά στο γήπεδο για τα παιδιά που παρακολούθησαν από κοντά ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν είδαν μερικά γκολ από τον Ολυμπιακό αλλά είμαστε χαρούμενοι που ήρθαμε και υποστηρίξαμε την ομάδα», είπε για την εμπειρία να βρεθεί στο «Καραϊσκάκης».

Ποιος παίκτης από το ποδοσφαιρικό τμήμα σ' αρέσει περισσότερο;

«Α, δεν ξέρω... Είμαι καλός φίλος με τον Μπράουν Ιντέγε, είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον άλλον αλλά ο Φορτούνης είναι καλός στο να δημιουργεί. Δεν ξέρω πολλά από ποδόσφαιρο».

​

Από τον Ολυμπιακό έλειψε το γκολ κόντρα στην Οσμανλισπόρ, αν έπαιζε ο Μπράουν (σ.σ. Ιντέγε) θα σκόραρε;

«Αυτό είναι κάτι που του είπα, "στο επόμενο ματς, θα σκοράρεις για να βοηθήσεις την ομάδα να πάει προς τα μπρος"».

Κόντρα στην ΑΕΚ, εννοείς;

«Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορεί να παίξει απέναντι στην ΑΕΚ, εγώ του είπα ότι θα βάλει το γκολ στην Τουρκία».

Από τον μπασκετικό Ολυμπιακό τι να περιμένουμε;

«Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε όπως τώρα, όλα είναι τέλεια στιγμής. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να συνεχίσουμε να παίζουμε καλά παιχνίδι με το παιχνίδι».

Ιντέγε και Λοτζέσκι σε μια από τις αρκετές τους κόντρες στα τρίποντα:

Still have it in me #basketball pic.twitter.com/rFbmskmday

— Brown Ideye (MON) (@OfficialIdeye) May 16, 2016