Το πανό για την Μακεδονία στη Τούμπα (pic)

Ένα μεγάλο πανό στο οποίο υπήρχε αναφορά στη Μακεδονία, ανέβηκε στη Τούμπα με την έναρξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Σάλκε. Το πανό αυτό έγραφε στα αγγλικά «Macedonia is one and only and it's here», που σε απλά ελληνικά σημαίνει «Η Μακεδονία είναι μία και μοναδική και είναι εδώ».

Βέβαια, μετά το πρώτο 20λεπτο, το πανό αυτό κατέβηκε καθώς η UEFA είναι αυστηρή σε πανό που περιέχουν πολιτικά μηνύματα. Να τονίσουμε, πως οι οπαδοί της Σάλκε είναι αδελφοποιημένοι με αυτούς της Βάρνταρ από τα Σκόπια και μάλιστα υπήρχαν πληροφορίες πως θα ήταν μαζί τους στο γήπεδο της Τούμπας.

Στην επανάληψη, το πανό ανέβηκε και πάλι, στη Θύρα 4 της Τούμπας