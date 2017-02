Η Λέγκια φιλοξενεί τον Αίαντα στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «32» του Γιουρόπα Λιγκ, όμως τα... προεόρτια δεν ήταν καθόλου ευχάριστα...

Το βράδυ της Τετάρτης, Πολωνοί χούλιγκαν εντόπισαν Ολλανδούς σε μπαρ της Βαρσοβίας και τα έσπασαν όλα, όπως μπορείτε να δείτε και από το παρακάτω βίντεο, το οποίο κατεγράφη από την κάμερα ασφαλείας του μαγαζιού.

Legia fans attack a bar full of Ajax last night in Warsaw pic.twitter.com/T4rqedMoz1

— Football Away Days (@footyawayday) February 16, 2017