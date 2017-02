«Εντελώς γελοία όσα γράφονται περί πώλησης Μαζουακού» (pic)

Σε πρόσφατο δημοσίευμά της, η «Μirrοr», ανέφερε ότι ο Αρτούρ Μαζουακού είναι προς πώληση από τη Γουέστ Χαμ, με τον Ολυμπιακό να προσφέρει ένα μικρό ποσό για να τον ντύσει και πάλι στα ερυθρόλευκα. Μάλιστα, ο Άγγλος δημοσιογράφος έγραψε ότι ο Μπίλιτς δεν επιθυμεί να συνεχίσει ο Γάλλος στην ομάδα του Λονδίνου, από τη στιγμή που δεν έχει προσαρμοστεί.

Σύμφωνα όμως με ανθρώπους από το περιβάλλον του παίκτη, ο Κροάτης τεχνικός περιμένει πως και πως την επιστροφή του Μαζουακού από τον τραυματισμό του στην πλήρη αγωνιστική δράση, καθώς τον υπολογίζει για το αριστερό άκρο της άμυνας του.

Την ίδια στιγμή, η εταιρία που εκπροσωπεί τον παίκτη, μέσω του λογαριασμού της στο twitter, χαρακτήρισε «γελοία» τα όσα αναφέρονται στο εν λόγω ρεπορτάζ λέγοντας ότι είναι ανάξια σχολιασμού.

Unworthy of any comment and of any denial! Totally laughable! https://t.co/kOznRpAbxx

— Sports Action (@SportsActionGr) February 16, 2017