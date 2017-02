Ο στόπερ της Άρσεναλ έμεινε να βάζει τις φωνές στον Έκτορ Μπεγερίν για τον τρόπο που συμμετείχε στην άμυνα της ομάδας ο Ισπανός μπακ, όμως, ο Τιάγκο είχε ήδη τρυπώσει και θα έπαιρνε την ωραία τακουνιά του Λεβαντόφσκι για να νικήσει από κοντά τον Οσπίνα.

Όταν αντιλήφθηκε τη γκάφα ο Μουστάφι, ήταν πολύ αργά...

Mustafi was busy yelling at Bellerin as Alcantara walked past him. pic.twitter.com/6qXh2EWkzZ

— 7amkickoff (@7amkickoff) February 15, 2017