Το τέλος του ματς στο Μόναχο βρήκε την Άρσεναλ να γνωρίζει τη συντριβή με 5-1 από την Μπάγερν, όμως το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν οι παίκτες της ήταν να χαιρετίσουν τους οπαδούς και να ζητήσουν συγνώμη. Τελικά, ο μοναδικός που είχε τα... κότσια να το κάνει ήταν ο Τσάμπερλεϊν...

Imagine paying £400+ to see your team get smashed & only 1 player in an 18 man squad come see you at FT.pic.twitter.com/uqj7wgM6O8

— IDontLikeSpurs (@IDontLikeSpurs) February 15, 2017