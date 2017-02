Ο Μέσι του 2/10 και της «ποδιάς»! (pic & vid)

Ο Αργεντινός «μάγος» έκανε ακόμα ένα «κόλπο» στην προσπάθειά του να προσφέρει στη Μπαρτσελόνα, στο πρώτο ματς με την Παρί Σεν Ζερμέν στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ.

Εξαφανίστηκε...

Κι όχι για να εμφανιστεί και να σκοράρει από το πουθενά, αλλά δίχως να μπορεί να βοηθήσει στον ελάχιστο βαθμό την ομάδα του.

Η νύχτα της 14ης Φεβρουαρίου του 2016 θα μείνει γνωστή ως η ευρωπαϊκή βραδιά που ο Λιονέλ Μέσι δεν έκανε ούτε μία επαφή με τη μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ήταν στα χαμένα, δεν βοήθησε, δεν βοηθήθηκε και μάλιστα, βίωσε αυτό το κάκιστο συναίσθημα που προσκαλεί συχνά σε αντιπάλους του.

Βρέθηκε ο άνθρωπος που του έκανε «ποδιά» και αυτός ήταν ο Ραμπιό...

Έπειτα από αυτή την εμφάνιση, η βαθμολογία που του έβαλε η «Equipe», έπεσε στα χαμηλότατα επίπεδα του 2/10, με τον Τερ Στέγκεν να είναι ο μοναδικός που πήρε... πάνω απ' τη βάση για τους Καταλανούς!

This Messi's nutmeg is brutal to watch..

pic.twitter.com/RbJ9Xv0MGc

— Football Stuff (@FootbalIStuff) February 15, 2017