Η Παρί διέλυσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα, με τους Ντι Μαρία και Καβάνι να κλέβουν την παράσταση. Αμφότεροι σκόραραν ανήμερα των γενεθλίων τους και μετά το ματς ήρθε η κοινή γιορτή στα αποδυτήρια των Παριζιάνων. Οι τούρτες έκαναν την εμφάνισή τους και οι δύο τους έσβησαν τα κεράκια.

The PSG dressing room after Barcelona rout.

Angel Di Maria & Edinson Cavani celebrating their birthdays as well as the goals... pic.twitter.com/XKG1o8shIl

— 101 Great Goals (@101greatgoals) February 14, 2017