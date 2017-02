Άπαντες στον ΠΑΟΚ μετρούν αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού κόντρα στη γερμανική ομάδα το βράδυ της Πέμπτης (16/2) στην κατάμεστη Τούμπα.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ και με το οποίο προαναγγέλλει την αναμέτρηση για τους «32» του Europa League.

« We are back & Ready to fight»!