Μπεν Αρφά στον βοηθό του Έμερι: «Μη φωνάζεις τόσο...»! (vid)

Ο άλλοτε άσος της Νιούκαστλ, πέρασε στο παιχνίδι με τη Μπορντό (νίκη 3-0 για τους Παριζιάνους) στα τελευταία 20 λεπτά, όμως πάλι δεν ικανοποίησε και δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον εαυτό του.

Στο σφύριγμα της λήξης, στον διάδρομο των αποδυτηρίων, κάτι πετάχτηκε να του πει ξανά ο βοηθός του Έμερι, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, με τον Μπεν Αρφά να βγάζει τον εκνευρισμό του και να απαντάει: «Σταμάτα, φωνάζεις πολύ, άσε μας να παίξουμε...».

Δείτε το βίντεο :

Hatem Ben Arfa to a PSG coaching staff member: "You are shouting too loudly. Just let us play." (J+1) pic.twitter.com/98i4lBKRYW

