Νεκρός οπαδός σε επεισόδια πριν το Μποταφόγκο – Φλαμένγκο! (vids)

Σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο, πρόκειται για 28χρονο οπαδό, για τον θάνατο του οποίου όμως δεν διευκρινίζονται τα αίτια...

Οι Αρχές προσπάθησαν να επαναφέρουν την τάξη με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί οπαδοί στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πριν από την πρώτη σέντρα της σπουδαίας αναμέτρησης.

Η Φλαμένγκο, ενημερώθηκε σχετικά και στον λογαριασμό της ομάδας στο twitter αναρτήθηκε το μήνυμα: «Λυπούμαστε για τον νεκρό οπαδό... Είθε πάντοτε να έχουμε ειρήνη. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά».

Shots go off before the Botafogo x Flamengo game pic.twitter.com/Y1Mdmp4LYy

— Escojar (@Escojar) February 12, 2017