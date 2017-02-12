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Фрайбург - Кельн 2:1. Обзор матчу. Немецкая Бундеслига 2016/2017. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.