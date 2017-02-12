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Τα στιγμιότυπα της Bundesliga (20ή αγωνιστική)

Δείτε στο gazzetta.gr όλα τα στιγμιότυπα των αγώνων της 20ής αγωνιστικής της Bundesliga! Πολλά γκολ και εκπληκτικές φάσεις!

Τα στιγμιότυπα της Bundesliga (20ή αγωνιστική)

Μάιντς – Άουγκσμπουργκ 2-0

Майнц - Аугсбург(Обзор матча) "MyFootball.ws" от kirill5880 на Rutube.

Λεβερκούζεν – Άιντραχτ 3-0

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt Highlights от rutube_account_968300 на Rutube.

Ίνγκολσταντ – Μπάγερν 0-2

Ингольштадт - Бавария 0:2. Обзор матча. Германия. Бундеслига 2016/17. 20 тур. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Βέρντερ – Γκλάντμπαχ 0-1

Werder Bremen vs Borussia Moenchengladbach Highlights от rutube_account_968300 на Rutube.

Ντάρμσταντ – Ντόρτμουντ 2-1

Darmstadt vs Borussia Dortmund Highlights от rutube_account_968300 на Rutube.

Λειψία – Αμβούργο 0-3

RB Leipzig vs Hamburger SV Highlights от rutube_account_968300 на Rutube.

Σάλκε – Χέρτα 2-0

Шальке - Герта 2:0. Обзор матча. Германия. Бундеслига 2016/17. 20 тур. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-1

[480x270] Wolfsburg vs Hoffenheim Highlights Video Goals от rutube_account_968300 на Rutube.

Φράιμπουργκ – Κολωνία 2-1

Фрайбург - Кельн 2:1. Обзор матчу. Немецкая Бундеслига 2016/2017. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

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