Δεν είναι... όνειρο: 500 ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Σέρχιο Ράμος (pics)

Το καλοκαίρι του 2005, η Ρεάλ Μαδρίτης δίνει στην Σεβίλλη 27.000.000 ευρώ και αποκτά τον Σέρχιο Ράμος. Σήμερα, στα 31 του, ο αρχηγός των «ροχιμπλάνκος» γιορτάζει τις 500 του συμμετοχές με την ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας κι ο ίδιος ετοιμάζει... κάτι για να το γιορτάσει, όπως «προειδοποίησε» μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Τα 500 ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι παραπάνω από ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ όλους! Σχεδιάζω κάτι για να το γιορτάσω. Μείνετε συντονισμένοι».

Όσο ζει στη Μαδρίτη έχει πανηγυρίσει 13 τρόπαια, έχει σκοράρει 66 τέρμα και έχει μοιράσει 35 ασίστ! Μύθος!

500 games with @RealMadrid is more than a dream come true. Thank you, everyone! I'm planning something to celebrate. Stay tuned! #Ramos500 pic.twitter.com/Mzr7cLfraP

— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 11, 2017