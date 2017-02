Το πιο τρελό τείχος έστησε η Λίβερπουλ (vid)

Ο Κρίστιαν Ερικσεν πήρε φόρα για να εκτελέσει το φάουλ υπέρ της Τότεναμ. Μπροστά του είχε το πιο καλοστημένο τείχος που έχει δει ever το «Ανφιλντ». Σε αυτή την εναλλακτική σύνθεση της Λίβερπουλ, εκτός από τους όρθιους, υπήρχε και ο Κοουτίνιο από πίσω τους σκυμμένο, προφανώς για κάποιο χαμηλό χτύπημα. Τελικά η μπάλα κατέληξε ψηλά άουτ, αλλά έμεινε αποτυπωμένη η μοναδική έμπνευση του Γίργκεν Κλοπ.

Liverpool having so much fun in first half Coutinho's attempting to table-top teammates during the game. pic.twitter.com/tC9HS1nK6I

— Kyle Martino (@kylemartino) February 11, 2017