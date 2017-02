Sold out και για το Σάλκε – ΠΑΟΚ (pic)

Από το πρωί του Σαββάτου είχε τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια, που είχε στη διάθεσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον αγώνα της 22ας Φεβρουαρίου στη «Φέλτινς Αρίνα» του Γκελζενκίρχεν.

Μέσα σε διάστημα έξι ωρών τα εισιτήρια διατέθηκαν κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ασπρόμαυροι να ανακοινώσουν το δεύτερο διαδοχικό sold out, αφού το απόγευμα της Παρασκευής είχαν κάνει το ίδιο και για τον αγώνα της Τούμπας.

Η ασπρόμαυρη κερκίδα θα στηθεί και στο πέταλο των φιλοξενουμένων στη «Φελτινς Αρίνα».

This is how our stand at @VELTINSarena might look like. Half a day was enough for another sold out @s04_en #PAOK #UEL #PAOKfans pic.twitter.com/UW7to11X2M

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 11 Φεβρουαρίου 2017