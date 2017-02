Έσβησε την φωτιά που πήγε να ανάψει ο Μήτρογλου (pics)

Ο Κώστας Μήτρογλου σημείωσε δύο γκολ κόντρα στην Αρούκα και αλλά λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου έγινε αλλαγή εξαιτίας της αποβολής του τερματοφύλακα της Μπενφίκα.

Ο διεθνής επιθετικός δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την αλλαγή του, αλλά στη συνέχεια και μόλις πέρασε η ένταση της στιγμής κατάλαβε ότι δεν υπήρχε λόγος-με το ματς κόντρα στην Ντόρτμουντ για το Τσάμπιονς Λιγκ να ακολουθεί-να επιβαρυνθεί περισσότερο.

Για τον λόγο αυτό ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού με μήνυμά του στο twitter ευχαρίστησε τον κόσμο της Μπενφίκα. «Τα πάντα για την Μπενφίκα, σημαντική νίκη! Τώρα συγκέντρωση στο Champions League και την Ντόρτμουντ. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη», ανέφερε ο διεθνής άσος με τον κόσμο των πρωταθλητών Πορτογαλίας να ανταποδίδει την αγάπη αποθεώνοντας τον.

Everything for @SLBenfica ! Important win! Now focus on @ChampionsLeague & #BorussiaDortmund ! Thank u all for the support! #CarregaBenfica

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) 10 February 2017