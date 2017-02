Η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε στη θέση του οπαδό που έκανε υποδείξεις (pic)

Ένας οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να την… πει στον Γκουαρδιόλα, όμως η απάντηση των πολιτών στο twitter δεν του άφησε και πολλά περιθώρια. «Πείτε στον Πεπ και στους παίκτες ότι με το να πασάρουν απλά δεν πρόκειται να φέρει νίκες. Και θυμίστε τους ότι οι άλλες ομάδες μπορούν να σκοράρουν», έγραψε ο οπαδός, όμως η απάντηση ήταν... πληρωμένη. «Σκέφτηκες να κάνεις καριέρα ως προπονητής;».

Savage from the official Manchester City account pic.twitter.com/ZwHzGhdHxQ

— 101 Great Goals (@101greatgoals) February 10, 2017